A chuva pode voltar neste sábado (1º), em Campo Grande. A previsão, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é de céu claro com pancadas de chuva e trovoadas isoladas a partir da tarde.

Pode chover também nas outras regiões de Mato Grosso do Sul. No sul, sudoeste e oeste, a previsão é que o tempo permaneça nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas. Nas demais áreas, parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isolada.

A mínima para Campo Grande é de 20°C e máxima de 33°C. Em Mato Grosso do Sul a mínima é de 16°C e máxima de 38°C.