A chegada de uma nova frente fria pode trazer alívio para o tempo seco que está sobre Mato Grosso do Sul. Segundo dados do Climatempo a frente fria pode trazer chuva, nesta quarta-feira (15), para algumas regiões do estado.

Conforme a previsão uma mudança na circulação dos ventos faz com que a umidade no ar aumente e pode chover em alguns locais na tarde ou noite desta terça-feira (14). Mas com a chegada dos ventos frios, de origem polar, a temperatura deve baixar consideravelmente no oeste e sul de Mato Grosso do Sul.