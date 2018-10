As temperaturas ficam entre 17ºC e 34ºC no estado

Nesta terça-feira (30), de acordo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o ciclone que se afastou do continente promove a convergência de umidade do sul da Amazônia, TO, GO, MG e sul da Bahia.

Outro corredor de baixa pressão transporta calor e umidade do Norte para o oeste e norte, especialmente noroeste do Mato Grosso do Sul; promovendo pancadas de chuva com trovoadas, por vezes fortes, especialmente no período da tarde. Nas demais áreas do estado o sol aparece entre poucas nuvens. As temperaturas ficam entre 17ºC e 34ºC.

Na capital, céu parcialmente nublado com possibilidades de chuvas em áreas isoladas. A mínima será de 21ºC e a máxima 31ºC.