De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quinta-feira (18), o risco de severidade de tempestades aumenta substancialmente na região centro leste do estado, tanto em intensidade como em duração. Nas demais áreas, o céu fica nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

As temperaturas em Mato Grosso do Sul é a mínima de 20ºC e a máxima deve chegar a 36ºC.

Em Campo Grande, parcialmente nublado com pancada de chuva isolada. A mínima é de 23ºC e máxima é de 32°C.