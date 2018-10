Pode chover em algumas regiões da capital a qualquer hora do dia

A partir deste sábado (20), as instabilidades diminuem, mas os ventos se intensificam em algumas regiões de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), haverá maior variação de nebulosidade ao longo do dia; as pancadas de chuva e trovoadas ficam mais isoladas e se concentram na faixa oeste/norte, principalmente entre meados da tarde e início de noite.

Em Campo Grande, a previsão é de céu parcialmente nublado e pode chover a qualquer hora do dia. A mínima prevista para a capital é de 21°C e máxima de 29°C. No estado, a mínima deve ser de 18°C e mínima de 33°C.