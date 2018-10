Nesta terça-feira (9), pancadas de chuva com trovoadas, especialmente para região sul e sudeste do estado. De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), nas demais áreas céu parcialmente com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A mínima no estado é de 19ºC e a máxima poderá chegar a 35ºC.

Na capital a mínima será de 21ºC e a máxima de 30ºC, com pancadas de chuva isoladas.