Em Mato Grosso do Sul as temperaturas ficam entre 18ºC e 39ºC

De acordo com o Instituto Nacional de Meterorologia (Inmet), este domingo será com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas à tarde nas regiões noroeste e norte do estado. Nas demais áreas, o tempo ficará parcialmente nublado. As temperaturas oscilam entre 18ºC e 39ºC.