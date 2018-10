De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a umidade vinda do norte do país converge especialmente no sul e leste de Mato Grosso do Sul. Para essas regiões o céu estará nublado com pancadas de chuva, pois esse padrão atmosférico promove pancadas de chuva, por vezes forte, especialmente a tarde, quando o calor é mais intenso. A mínima no estado é de 20ºC e a máxima deve chegar a 35ºC.

Na capital o tempo fica parcialmente nublado com pancadas de chuvas isoladas. A mínima é de 20ºC e a máxima de 30ºC.