Nesta quinta-feira (8), de acordo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as instabilidades na faixa centro-norte do Mato Grosso do Sul voltam a se intensificar à tarde, por conta da formação de uma nova área de baixa pressão na divisa do MS com o MT. Já nas áreas sul e sudoeste, uma crista de alta pressão inibe a formação de chuvas intensas. Nas demais áreas do estado, menos nebulosidade, com possibilidade de chuva isolada. Temperaturas em declínio e ventos se intensificando. A mínima fica em 18°C e a máxima pode chegar em 30ºC no estado.

Na capital, céu nublado com possibilidade de chuva e trovoadas isoladas. A mínima de 19°C e a máxima de 25°C.

Confira no mapa: