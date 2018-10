As temperaturas ficam entre 20ºC e 35ºC no estado

Nesta quarta-feira (31), de acordo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o transporte de umidade e o aquecimento diurno favorecendo a ocorrencia de pancadas isoladas de chuva, especialmente noroeste do Mato Grosso do Sul. As temperaturas ficam entre 20ºC e 35ºC.

Na capital, céu parcialmente nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. A mínima é de 22ºC e a máxima de 32ºC.