De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), nesta terça-feira (23), as instabilidades ganham força no estado. Devido o deslocamento de uma frente fria pelo leste da

região sul do País, e a persistência de um sistema de baixa pressão no Paraguai ajudam a promover o marcante aumento da convergência de umidade no estado.

O qual voltará a instabilizar generalizadamente o tempo no Mato Grosso do Sul com pancadas de chuva e trovoadas, de moderada a forte intensidade, as quais devem ser mais severas nas regiões sul e sudoeste do estado. Nas demais áreas, céu parcialmente nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas.A mínima será de 20ºC e a máxima deve chegar a 34ºC.

Na capital, tempo parcialmente nublado com pancadas de chuvas isoladas. As temperaturas ficam entre 23ºC e 30ºC.