De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), nesta sexta-feira (26), áreas de instabilidade permanecem atuando sobre o estado, provocando pancadas de chuvas, por vezes fortes, até sábado (27).

O sol deve predominar a partir de domingo (28) em todo o estado. As temperaturas sobem em todo estado no decorrer do final de semana. A mínima é de 18ºC e a máxima de 32º em Mato Grosso do Sul.

Na capital o céu fica encoberto com pancadas de chuvas e trovoadas. A mínima é de 21º C e a máxima de 27ºC.

Confira o mapa: