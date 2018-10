As temperaturas ficam entre 16ºC e 32ºC em MS

Neste segunda-feira (29), de acordo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu de Mato Grosso do Sul fica nublado com pancadas de chuvas e trovoadas na região noroeste do estado. Já nas áreas sudeste e leste, tempo fica parcialmente nublada.As temperaturas ficam entre 16ºC e 32ºC.

Para capital, o céu fica nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. A mínima é de 20ºC e a máxima de 28ºC.