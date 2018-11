Neste sábado (10), de acordo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu em Mato Grosso do Sul fica nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões centro-oeste e nordeste. Nas demais áreas parcialmente nublado com possibilidade de chuva à tarde. Temperaturas ficam entre 19ºC e 33ºC.

Na capital, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva isoladas. A mínima é de 20ºC e a máxima de 30ºC.



Nas regiões Norte e Bolsão a umidade continuará e a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Ponta Porã, o sábado será de “céu de brigadeiro”: sol e sem nuvens durante todo dia. Na cidade de Jardim, o sol aparece com poucas nuvens. Já em Maracaju o sol também aparece, mas com muita nebulosidade. Nesses municípios as temperaturas máximas serão de 29°C, 33°C e 30°C, respectivamente.

Em Dourados, o fim de semana começa com sol entre muitas nuvens, mas não chove. A temperatura máxima será de 30° e a mínima de 21°C. Já em Três Lagoas o céu fica encoberto durante todo o dia e o sol só deve aparecer amanhã. De acordo com a previsão, a temperatura máxima no município será de 25°C e a mínima de 21°C

Confira o mapa: