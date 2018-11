Nesta quinta-feira (01), de acordo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia começa com poucas nuvens, mas o tempo passará a nublado e ocorrerão pancadas de chuva com trovoadas, por vezes fortes, vide aviso. Na região sudeste do Mato Grosso do Sul céu nublado a encoberto com pancadas de chuvas e trovoadas, nas demais regiões pancadas de chuvas isoladas.As temperaturas sofrem ligeiro declínio a partir da tarde, a mínima é de 22ºC e a máxima de 34ºC.

Na capital, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A mínima para Campo Grande é de 24ºC e a máxima de 31ºC.

Confira no mapa: