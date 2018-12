De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nos próximos dias as chuvas, na forma de pancadas isoladas com trovoadas, ocorrem principalmente no norte do estado e áreas adjacentes, entre a tarde e início de noite. Nas regiões sul e sudoeste a probabilidade de chuva já é bem menor. As temperaturas permanecem no mesmo patamar, mas com uma pequena tendência de diminuição até o fim de semana, acompanhando os ventos que passam a soprar vindos, prevalentemente, do setor sul. Em Mato Grosso do Sul a mínima é 17ºC e a máxima em 36ºC

Na capital, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas. As temperaturas ficam entre 20ºC e 33ºC.