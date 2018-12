Nesta quarta baixa umidade do ar à tarde no estado

De acordo com o Instituto Nacional de Meterorologia (Inmet), esta quarta-feira (12) ocorrem pancadas isoladas de chuva à tarde no norte e noroeste do estado.

Em Mato Grosso do Sul, céu fica claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde no noroeste e norte do estado. Nas demais áreas nublado a claro com névoa seca e baixa umidade do ar à tarde. As temperaturas ficam entre 21ºC e 36ºC.