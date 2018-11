Nesta quarta-feira (7), de acordo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas caem a partir de tarde de quarta-feira em todo o Mato Grosso do Sul. Na região norte ainda persistem as contições de pancadas de chuva e possibilidade de trovoadas isoladas no decorrer da tarde e inicio da noite. Na áreas sul e sudeste do estado dias de sol com poucas nuvens. No centro-norte chuvas isoladas à tarde. As chuvas mais intensas devem ocorrer no extremo norte do estado. As temperaturas ficam entre 20ºC e 30ºC.

Na capital, o céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvas em áreas isoladas. Mínina de 22ºC e máxima de 28ºC.

Confira no mapa: