Para este domingo (21) a previsão é de sol, mas pode chover em algumas áreas de Mato Grosso do Sul no fim da tarde. Até o momento não há alertas de tempestade.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (Cemtec), o sol e poucas nuvens vão prevalecer na maior parte do estado, com exceção da região norte, onde o dia deve ser parcialmente nublado com possibilidade de chuva.

As temperaturas variam entre 16°C e 35°C. Em Campo Grande, a mínima deve ser de 18°C e máxima de 31°C.