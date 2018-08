A previsão do tempo para está sexta-feira (31), é de baixa umidade do ar em Campo Grande. A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A expectativa ainda é de névoa seca no decorrer do dia.

A umidade relativa do ar ficará entre 15% a mínima e 55% a máxima. Já a temperatura será de 23 °C a mínima, enquanto a máxima pode chegar em 35 °C.

O céu deve ficar parcialmente nublado nesta sexta-feira. A intensidade do vento será de fraco a moderado com rajadas nas regiões norte, nordeste e noroeste da capital.

Confira no mapa a previsão para todo o estado: