A previsão do tempo para este sábado (4), em Campo Grande é de céu nublado com pancadas de chuva. A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As temperaturas vão variar de 23°C a máxima e 17°C a mínima na capital. Já a úmida de relativa do ar ficará entre 95% a máxima e 60% a mínima.

A intensidade do vento será de fraca a moderada com rajadas nas regiões sul, sudeste e sudoeste de Campo Grande. O céu permanecerá nublado com pancadas de chuvas no decorrer do dia.