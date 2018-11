Nesta quarta-feira (21), as instabilidades estarão localizadas no centro-norte do estado. Na região sul pouca nebulosidade e nevoa umida pela manhã. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu fica nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas áreas norte, nordeste e pantanal. Nas demais áreas tempo nublado com chuva isolada. As temperaturas ficam entre 15ºC e 31ºC.

Na capital, o céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas. A mínima de 20ºC e 28ºC.