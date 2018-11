A previsão do tempo para esta segunda-feira (19), em Mato Grosso do Sul é de frente fria que estaciona no sul do estado e mantém o tempo instável com pancadas de chuva no centro-norte, enquanto que no sul e sudoeste as instabilidades diminuem progressivamente, com declínio de temperaturas acentuado.As temperaturas ficam entre 16ºC e 28ºC.

Na capital, o céu fica encoberto com pancadas de chuvas potencialmente fortes. Mínima é de 19ºC e máxima de 24ºC.