Nesta quinta-feira (22), o tempo continua parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os temperaturas ficam estáveis, a mínima de 18ºC e 33ºC em Mato Grosso do Sul.

Na capital, o céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas. A mínima de 22ºC e 29ºC.