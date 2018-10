O dia amanheceu com sol entre muitas nuvens nesta quinta-feira (11) e deve ficar assim até o fim da manhã. As temperaturas ficam estáveis, porém há previsão de pancadas de chuva no período da tarde e à noite.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 21°C e a máxima de 31ºC.

Em Dourados e região registra a mínima de 20°C e a máxima de 28°C.

Corumbá e Ladário tem a mínima de 23°C e a máxima de 32°C.

Em Três Lagoas, a mínima é de 24°C e a máxima de 31°C.