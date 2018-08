A previsão do tempo é em relação a Campo Grande

Nesta quinta-feira (2), a previsão do tempo é de céu parcialmente nublado com névoa seca, em Campo Grande. A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o instituto, a temperatura máxima será de 30 ºC, enquanto a mínima vai ser de 17 ºC. A umidade relativa do ar também varia de 55% a máxima e 30% a mínima.

O céu ficará parcialmente nublado com nevoa seca e baixa umidade do ar, especialmente no período vespertino.