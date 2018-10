Risco de tempestade nesta quinta em Campo Grande

Nesta quinta-feira (11), início de feriado em Mato Grosso do Sul, o tempo ficará nublado e há previsão de pancadas de chuva e trovoadas em quase todas as regiões, apenas na região noroeste o tempo deve ficar parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoado isolado, especialmente à tarde.

Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros vão registrar de 22ºC a 31ºC . Já aqui na capital, o tempo ficará nublado e terá pancadas de chuva e trovoadas com rajadas de vento a mínima será de 21ºC e máxima de 28ºC.