Neste sábado (17), de acordo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as instabilidades no decorrer à tarde continuam a ocorrer, mas com menor intensidade e duração. O céu em Mato Grosso do Sul fica parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas ficam entre 20ºC e 36ºC no estado.

Na capital, o clima não será muito diferente. O tempo fica nublado com pancadas de chuva especialmente à tarde. A mínima é de 22ºC e a máxima de 32ºC.