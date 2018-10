Sábado começa com sol, mas chuva é esperada a tarde

A previsão de chuva é para todas as regiões de MS

O sábado (27) iniciou ensolarado, mas, a previsão estimada é de chuvas no período da tarde e noite. Em Campo Grande, a temperatura mínima neste sábado (27) é de 21° e a máxima não passa de 24°.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fim de semana será nublado e com pancadas de chuvas em várias regiões do estado.

Em Três Lagoas e Dourados haverá pancadas de chuva no período da tarde no sábado e domingo.

De acordo com o meteorologista Natalio Abraão, o município de Corumbá, contabilizou 48,6mm de chuvas nesta sexta (26). O acumulado está em 106,0 mm sendo esperado 76,1mm para a data.