A partir deste sábado (15), as áreas de baixa pressão se afastam , mas, principalmente à tarde, no centro-norte e leste, a convergência de ventos úmidos ainda promove pancadas de chuva e trovoadas potencialmente fortes.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) as temperaturas voltam a se elevar em algumas regiões do Mato Grosso do Sul.

Em Campo Grande, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com mínima de 17°C e máxima de 28°C. No estado, a mínima é de 14°C e a máxima é de 32°C.