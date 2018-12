De acordo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), persiste a condição de bloqueio atmosférico que impede o deslocamento das massas de ar frio para o MS, nos próximos dias as temperaturas se mantém elevadas e o sol aparece entre poucas nuvens. No decorrer da tarde o aquecimento diurno e o transporte de umidade pode provocar as pancadas de chuva à tarde, mas de forma isolada.

Em Mato Grosso do Sul, o céu fica parcialmente nublado com pancada de chuva isolada. As temperaturas ficam entre 21ºC e 36ºC.

