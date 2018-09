A manhã desta segunda-feira (3) será marcada por baixas temperaturas e nevoeiro. O sol aparece entre poucas nuvens em quase todo o estado. Mas a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) é de que as temperaturas irão subir no decorrer do dia. Podendo haver chuvas isoladas no extremo sul de MS.

Na capital a previsão é de céu parcialmente nublado com névoa úmida ao amanhecer seca e baixa umidade do ar à tarde. As temperaturas ficam entre 24°C a 9°C.

No interior a previsão também é de céu parcialmente nublado sendo que a temperatura mais baixa será registrada na região sul onde é aguardado máxima de 13°C e mínima de 7°C. A temperatura mais alta será registrada na região norte com termômetro de 25°c a 14°C.

Veja como fica a temperatura em alguns municípios:

Dourados – 10ºC a 19ºC;

Corumbá – 10ºC a 22ºC;

Três Lagoas – 12ºC a 25ºC;

Ponta Porã – 8ºC a 17ºC;

Coxim – 9ºC a 26ºC.