Nesta segunda-feira (3), o dia será de sol com poucas nuvens. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), possibilidade de chuva na região norte de Mato Grosso do Sul. As temperaturas ficam entre 16ºC e 33ºC no estado.

Na capital, o céu fica parcialmente nublado. A mínima é de 19ºC e a máxima de 30ºC.