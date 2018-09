A previsão do tempo para está segunda-feira (24), terceiro dia da primavera, em Campo Grande é de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura deve variar entre 22 °C a mínima, enquanto a máxima deve ser 34 °C. A umidade relativa do ar deve ficar com 30% de mínima e 85% de máxima. A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o instituto, a intensidade do vento no período da manhã, será de fraco a moderado com rajadas nas regiões nordeste, norte e noroeste da capital. Já no período da tarde, o céu fica parcialmente nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas.

Confira no mapa como fica o tempo em todo o estado: