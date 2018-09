A semana começa com uma segunda-feira (17) chuvosa em todo o estado. De acordo com a previsão do Instituo Nacional de Meteorologia (INMET) o foco da instabilidade estará do centro do Mato Grosso do Sul até o norte de São Paulo, ainda chove forte no nordeste do estado.

A previsão é de chuva forte em pontos localizados, com rajadas de vento e possível queda de granizo.

Na capital a previsão é de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, os termômetros devem marcar temperaturas entre 21°C a 18°C.

Confira no mapa a previsão para todo o estado: