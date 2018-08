As temperaturas também permanecem baixas durante as manhãs

A última semana de agosto promete ser marcada pela baixa umidade do ar e temperaturas baixas durante as manhãs. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) nesta segunda-feira (27) uma massa de ar seco e frio domina sobre o estado, mantendo valores baixos da umidade do ar podendo chegar a 25% no oeste de MS.

As temperaturas mínimas ao amanhecer ainda estarão baixas, especialmente no sul do estado onde o tempo estará claro. Com o aquecimento diurno, as temperaturas aumentam rapidamente.

Na capital o céu ficará entre parcialmente nublado a claro com névoa seca, com baixa umidade do ar acentuada no período da tarde. Os termômetros marcaram temperaturas entre 12°C a 28°C.

Confira no mapa a previsão para todo o estado: