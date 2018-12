As temperaturas se mantém elevadas em quase todo o Mato Grosso do Sul

Nesta sexta-feira (7), o sol deve predominar em quase todo o estado, mas com possibilidade de chuva a tarde, principalmente no oeste, nordeste e norte do estado. As temperaturas se mantém elevadas em quase todo o Mato Grosso do Sul. A mínima é de 18ºC e a máxima de 38ºC.

Na capital, céu parcialmente nublado. As temperaturas ficam entre 21ºC e 33ºC.

Confira o mapa