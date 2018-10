O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê para esta sexta-feira (5), instabilidades nas temperaturas. O céu permanece parcialmente nublado com possibilidades de pancadas de chuva e trovoadas, principalmente no período da tarde. Possibilidade das temperaturas voltarem a aumentar.

Para o Estado a umidade relativa do ar varia de 95% a 50% e os termômetros registram mínima de 13ºC e máxima de 34ºC. Em Campo Grande, o céu permanece nublado com pancadas de chuvas e trovoadas e as temperaturas ficam entre 18º C a 29º C. Em Dourados e região, a mínima prevista é de 13°C e a máxima de 33°C. Três Lagoas tem mínima é de 19°C e a máxima de 32°C. Já em Corumbá e Ladário, a mínima é de 19°C e a máxima de 28°C. Para o sul do estado, a mínima é de 19°C e máxima de 30°C, em Ivinhema. Na região norte, Sonora registra mínima é de 20°C e máxima de 34°C.