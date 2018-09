O tempo nesta sexta-feira (28) não irá melhorar, continuará chuvoso e gelado. Tudo isso devido ao aprofundamento e alargamento de um sistema de baixa pressão que abrange boa parte da Bolívia, o Paraguai e o norte da Argentina.

Ventos úmidos continuam a varrer o estado, assim as pancadas de chuva com trovoadas continuam a persistir sobre na maior parte de Mato Grosso do Sul.

Na capital o dia será nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em toda a cidade. As temperaturas ficam entre 29° a 21°.

Confira no mapa como fica a previsão para todo o estado: