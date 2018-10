De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), neste domingo (14), as temperaturas sofrem declínio, especialmente no Oeste e Sul do estado. Nas demais áreas poderá haver pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. As temperaturas ficam entre 19ºC e a máxima de 33ºC no estado.

Na capital, o céu fica parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, especialmente a tarde. Mínima em Campo Grande é de 21ºC e a máxima pode chegar a 27ºC.