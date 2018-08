A temperatura voltou a despencar em Campo Grande nesta terça-feira (21). Conforme as informações do Clima Tempo, no momento, o clima é de 17 °C e a tendência é que chegue até 10°C, na capital. A previsão é de noite com muita nebulosidade.

Na última segunda-feira (20), os campo-grandenses sentiram um pouco do frio, já que a temperatura também despencou. No entanto a mínima chegou apenas a 16 °C.

O clima continuará instável nesta quarta-feira (22), e com expectativa de chuvas isoladas em Campo Grande. A temperatura mínima é de 15 °C, enquanto a máxima será de 24°C.