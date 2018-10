De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a partir desta quinta-feira (25), até sábado persistem as condições favoráveis às instabilidades no MS, com pancadas de chuva por vezes fortes, com acumulados significativos de precipitação e rajadas de vento. As temperaturas no estado ficam entre 18ºC e máxima de 30ºC.

Na capital o céu fica encoberto com pancadas de chuvas e trovoadas. A mínima é de 20º C e a máxima de 26ºC.

Confira a previsão para o estado todo: