De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nos proximos dias, até sexta-feira (19), as pancadas de chuva a tarde e inicio da noite, continuam no estado por conta do transporte de calor e umidade da Amazônia. As temperaturas sobem lentamente durante o dia, a mínima em Mato Grosso do Sul é de 18ºC e a máxima deve chegar a 34ºC.

Na capital, o céu continua parcialmente nublado com pancadas de chuvas. A mínima é de 20ºC e a máxima de 30ºC.