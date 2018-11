Em Mato Grosso do Sul a mínima é de 19ºC e a máxima de 34ºC

Neste quarta-feira (28), de acordo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet),as pancadas de chuva ocorrem especialmente nas regiões oeste e sudoeste. Já na área nordeste do estado a possibilidade é menor. Durante a tarde as temperaturas da tarde continuam elevadas em grande área de Mato Grosso do Sul. A mínima é de 19ºC e a máxima de 34ºC.

Na capital, céu parcialmente nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. As temperaturas ficam entre 22ºC e 31ºC.