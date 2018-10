Inmet alerta previsão de pancadas de chuvas no nordeste e faixa centro leste do estado

Segundo a previsão do tempo, nessa segunda-feira (1), a nebulosidade e as instabilidades diminuem. Mas, ainda assim, são esperadas no estado de Mato Grosso do Sul. Há uma previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, especialmente no nordeste e faixa centro-leste. A temperatura deve permanecer em elevação.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) em Mato Grosso do Sul, a previsão para esta terça-feira (2), o calor ainda predomina com a aproximação de um sistema frontal pelo sul do país (préfrontal).O dia começa com menor nebulosidade e se instabiliza à tarde, especialmente no sul e sudoeste do estado.

Na capital o céu fica nublado e há previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas a qualquer ponto do dia. As temperaturas ficam entre 32°C a 20°C.

Em Dourados e região, a mínima é de 18°C e a máxima de 32°C.

Ponta Porã registra mínima de 18°C e a máxima de 32°C.

Em Três Lagoas, a mínima é de 21°C e a máxima é de 33°C.