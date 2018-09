Neste domingo (2), a massa de ar seca e fria chegou em Mato Grosso do Sul e deve começar deixar o estado na tarde de segunda-feira (3).

De acordo com o Instituto de Nacional de Meteorologia (Inmet), amanhã o sol aparece entre poucas nuvens. Faz frio durante a madrugada e início da manhã. As temperaturas sobem com a radiação solar.

A partir de terça-feira (4), as temperaturas da tarde sobem significativamente e a umidade do ar estará baixa no estado. Esta situação deverá persistir pelo menos até sexta-feira (7).