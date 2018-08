No entanto a umidade do ar continua baixa

Na manhã desta segunda-feira (13) as temperaturas voltam a subir, mas a umidade do ar continua baixa em grande parte do estado. A baixa umidade do ar será registrada especialmente no norte e nordeste de Mato Grosso do Sul onde devem ser registrados os menores valores.

Em Campo Grande os termômetros devem registrar temperaturas entre 13° C a 30° C. Com céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

Confira no mapa a previsão para todo o estado: