A chuva que caiu na tarde desta quarta-feira (3), causou prejuízo a alguns motoristas que transitavam ou estacionaram seus veículos na avenida Luís Alexandre de Oliveira, “Via Park”, nas proximidades do shopping Campo Grande.

O aposentado Carlos Kayodo, de 72 anos, que quase teve seu carro levado para dentro do córrego pela correnteza, disse ao JD1 Notícias que viu que a via estava tomada pelas águas, mas não imaginou que a força da água seria tamanha, a ponto de arrastar seu veículo por alguns metros. “Estava passando pelo local, mas não achei que tinha tanta água e na hora que cheguei em certo ponto, a força da água impediu que eu seguisse e o carro começou a ser arrastado”, contou Kayodo ao lembrar que passou por momentos de pânico e que o veículo só parou por causa do meio fio.

Outro veículo que estava estacionado na via também foi arrastado pela força das águas e só parou quando se encostou ao carro do aposentado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, vários pontos da cidade, ficaram alagados e vários carros foram arrastados e ficaram ilhados. Na Rua Caliandra, no bairro Vivenda do Bosque, uma árvore acabou caindo em um portão de um residência, na avenida Mato Grosso sentido o Parque dos Poderes, uma árvore caiu no meio da pista e deixou a rua com duas faixas interditadas.

Ricardo Divino relatou que os carros que estavam estacionados começaram a ser arrastados e que alguns carros que tentaram passar acabaram ficando presos e depois de mobilizar algumas pessoas que estavam por perto, saiu verificando carro por carro, para ver se tinha alguém dentro, mas apenas dois carros estavam com pessoas dentro, o do idoso de 72 anos e o de outro rapaz.

O meteorologista Natálio Abrão informou que a chuva que caiu aqui na capital é considerada “tempestade”, pois teve granizo, trovões, relâmpagos, raios e rajada de vento e chuva. E que caiu 35,6 milímetros em 1h15 houve de chuva. A forte chuva também deixou diversos bairros sem luz. A Defesa Civil de Campo Grande contabilizou seis ocorrências de queda de árvores e um alagamento ocorrido em frente ao shopping norte sul. De acordo com o órgão, o córrego transbordou e o trânsito ficou impedido.