Nesta quinta-feira (6), em parte de Costa Rica e Chapadão do Sul ocorreu um temporal por mais de três que deixou casa destelhadas e sem energia. Com a força da chuva e dos ventos muros e árvores foram derrubadas.

Conforme a meteorologia, a chuva na região das duas cidades começou às 17h e só amenizou às 20h acumulando 24,6 milímetros. Segundo testemunhas, parte da cidade ficou sem energia e o Corpo de Bombeiros passou o restante do dia retirando árvores das ruas e de cima dos carros.

No Jardim Buenos Aires 2, na saída para Chapadão do Sul, inúmeras casas foram destelhadas. Em uma residência, um muro reforçado de cerca de três metros de altura caiu sobre um VW Gol. O morador a comparar a ventania a um tornado. No mesmo bairro, outro muro foi derrubado na Rua Natal.

No Bairro São Francisco, um poste caiu sobre os fios de alta tensão, deixando a região sem energia elétrica. Na Rua José Pereira da Silva, em frente à rádio RCR Band 105,9, dois carros e uma moto foram atingidos por uma árvore e ficaram completamente danificados.