Ainda chove forte no estado nessa segunda-feira, especialmente de madrugada e de manhã. O tempo começa a melhorar a partir do sudoeste do estado, onde as instabilidades perdem força gradativamente. As temperaturas não devem chegar aos 30°C.

Em Campo Grande, a mínima é de 15°C e a máxima de 21°C.

Em Dourados e região, a mínima é de 14°C e a máxima de 21°C.

Ponta Porã tem a mínima de 13°C e a máxima de 19°C.

Em Três Lagoas a mínima é de 18°C e a máxima de 22°C.